«Тримати язика за зубами»: порада Орбану від прем’єр-міністра Бельгії

Лідери ЄС погодилися розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу засідань, щоб уможливити одностайне рішення. Лідери також хочуть схвалити виділення 50 мільярдів євро на підтримку постраждалої від війни економіки України. Також на порядку денному — довгостроковий бюджет ЄС, оборона, санкції проти росії, Близький Схід — і все інше, про що лідери вирішать поговорити.

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Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо надіслав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану різке послання.

«Якщо ви берете участь у прийнятті рішення, тобто не накладаєте вето, то потім вам просто доведеться тримати свій рот на замку, — сказав Де Кроо журналістам, а потім швидко додав, — я не повинен був цього говорити. Єдине, що має значення — це те, чи скористаєтеся ви своїм правом вето, чи не скористаєтеся».

Через кілька годин важких дискусій про початок переговорів про вступ до ЄС України та Молдови, які стримував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував рішення. Про це пише Politico.

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Він сказав Орбану в присутності інших лідерів, що якщо він дійсно не бажає погоджуватися, то може залишити кімнату, щоб лідери ЄС могли прийняти одностайне рішення про розширення за його відсутності, повідомили два чиновники, які були поінформовані про переговори.

Однак ця пропозиція не з'явилася спонтанно, а була узгоджена під час попередніх обговорень, сказав один з чиновників. Ще один чиновник сказав, що Орбан був «на мить відсутній у кімнаті в заздалегідь узгодженій і конструктивній манері».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд євро після рішення про початок переговорів з нею щодо вступу до ЄС.

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