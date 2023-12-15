Вони у гарних стосунках: Кейт Міддлтон носить одяг, бренд якого заснувала дружина її колишнього кавалера

Принц Вільям був не єдиним захопленням Кейт Міддлтон, яка продемонструвала модний образ, який ідеально підійде для святкової ночі, у коледжі. До початку королівського роману з майбутнім принцом Уельським вона зустрічалась з хлопцем з Університету Сент-Ендрюса Рупертом Фінчем. Після знайомства пара зустрічалася менше року. У той час Кейт була першокурсницею, а Руперт навчався на четвертому курсі.

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Їхні короткі стосунки зображені в шостому, останньому сезоні серіалу «Корона», який документує студентські роки Вільяма і початок його історії кохання з Кейт. Новачки Ед Маквей і Мег Белламі грають Вільяма і Кейт відповідно, а Олі Грін зіграв Руперта.

Хоча Кейт зрештою зустрічалася і вийшла заміж за принца Вільяма в реальному житті, пара залишалася дружньою з Рупертом впродовж багатьох років. Він був запрошений на їхнє королівське весілля в 2011 році разом з колишніми колежанками Вільяма Олівією Хант і Карлі Массі-Берч.

Після закінчення Університету Сент-Ендрюса Руперт продовжив навчання в Юридичному коледжі (нині Університет права) в Гілфорді. За повідомленнями журналу Hello!, він працює юристом в одній з лондонських фірм і одружений з леді Наташа Руфус Айзекс — англійською аристократкою і засновницею модної компанії Beulah London.

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Руперт Фінч і Наташа Руфус Айзекс

До речі, Кейт є давньою прихильницею цього модного бренду і неодноразово одягала сукні Beulah. «Завжди приємно бачити герцогиню в сукнях Beulah, — розповідала раніше Наташа в інтерв'ю журналу Hello! Magazine про підтримку Кейт. — Вона чудовий посол британських брендів, а це зараз важливо, як ніколи».

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Після того, як Руперт і Наташа зв'язали себе узами шлюбу, у них народилося троє дітей — доньки Джорджія, Сієнна та Індія.

Окрім дружби з принцесою Кейт і принцом Вільямом, Руперт і Наташа також близькі з двоюрідною сестрою Вільяма принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком. Королівська пара була присутня на весіллі Руперта в 2013 році, а Руперт і Наташа були запрошені на їхнє весілля у 2018 році.

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Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям представили різдвяне сімейне фото.

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