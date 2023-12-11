Різдвяна листівка: Кейт Міддлтон і принц Вільям представили нове сімейне фото

Принц і принцеса Уельські випустили свою щорічну різдвяну листівку. На новому фото, зробленому фотографом Джошем Шиннером, подружжя позує з трьома дітьми — 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою і 5-річним принцом Луї. Нагадаємо, що банда хакерів погрожує оприлюднити особисті медичні дані королівської сім’ї.

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Класична чорно-біла фотографія в портретному стилі — це щось нове для Вільяма і Кейт. Зазвичай вони діляться повнокольоровими фотографіями, зробленими на природі. Цьогорічний знімок, зроблений у Віндзорі, схоже, був студійним, повідомляє People.

Сім'я з п'яти осіб одягнена у застебнуті на всі ґудзики сорочки з комірцями. Кейт і Шарлотта одягнені в джинси, в той час як Вільям, Джордж і Луї в темних брюках. Шарлотта та її молодший брат Луї також взуті в полотняні кросівки. Вільям і Кейт обіймають своїх синів, а Шарлотта займає центральне місце в кріслі.

Цей рік був знаменним для Вільяма і Кейт, оскільки пара ще більше освоїлася в своїх високих королівських ролях принца і принцеси Уельських. Ключове місце Вільяма в лінії престолонаслідування було підкреслено в день коронації короля Чарльза, коли він став на коліно перед батьком, щоб віддати йому шану після того, як його було короновано.

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Принц Джордж також був почесним пажем свого діда під час коронації 6 травня у Вестмінстерському абатстві і увійшов в історію як перший майбутній монарх, який офіційно взяв участь у коронаційній службі. Пізніше того ж дня принц Вільям і принцеса Кейт з'явилися з усіма трьома дітьми на балконі Букінгемського палацу, щоб підтримати короля.

Минулого року принц Вільям і принцеса Кейт здивували шанувальників своєю найбільш невимушеною різдвяною листівкою. Милий знімок, зроблений Меттом Портосом у 2022 році в Норфолку, зображає сім'ю, яка тримається за руки під час сонячної прогулянки. Відомо, що принц і принцеса Уельські проводять шкільні канікули, вихідні та свята зі своїми дітьми в Анмер-Холі, їхньому заміському будинку в Норфолку, і саме там Кейт, як кажуть, почувається як вдома.

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Очікується, що на Різдво принц Вільям, принцеса Кейт, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї вийдуть на традиційну прогулянку до церкви в Сандрінгемі. Кожного Різдва королівська сім'я вирушає до церкви Святої Марії Магдалини на святкову месу, після якої вони вітають доброзичливців. Потім вони повертаються до Сандрінгемського дому, щоб насолодитися традиційним святковим обідом з індичкою.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон показала модний образ, який ідеально підійде для святкової ночі.

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