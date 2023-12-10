Кейт Міддлтон показала модний образ, який ідеально підійде для святкової ночі

Дружина майбутнього короля Великобританії принца Вільяма Кейт Міддлтон, яку разом з чоловіком намагались нещодавно шантажувати хакери, відвідала традиційний різдвяний концерт «Разом на Різдво» у Вестмінстерському абатстві.

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Разом з нею та принцом Вільямом на концерті побували їхні діти: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Кейт Міддлтон з'явилася на концерті у білому монохромному образі: штанах британського бренду Holland Cooper та пальто Saville Rowe. Образ вона доповнила білою сумкою Strathberry Mosaic, туфлями-човниками Gianvito Rossi та сережками Van Cleef & Arpels, пишуть британські ЗМІ.

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Всім коментаторам наряд принцеси дуже сподобався: його назвали гідним для зустрічі Різдва та інших новорічних свят.

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Перед початком концерту принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї відправили різдвяні листівки дітям, які опинилися напередодні Різдва у скрутній ситуації.

При цьому молодший син принца і принцеси Уельських знову привернув увагу до себе. Луї спробував задуть свічку, яка була в руках його сестри, принцеси Шарлотти.

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І цей епізод відразу став мемом у мережі.

Журналісти відзначають, що принц Луї, який є четвертим у черзі на престол, часто привертає увагу публіки під час спільних королівських виходів завдяки своїй пустотливій поведінці та міміці. Але поки він ще маленький, подібні пустощі легко сходять йому з рук. Тому і ця витівка була сприйнята британцями досить доброзичливо.

Також британці уважно слідкують за принцесою Шарлоттою, яка успадкувала один з талантів Кейт Міддлтон. Дівчинка почала вчитись грати на фортепіано і це в неї виходить дуже вдало.

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