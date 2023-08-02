Вибух у Пенсійному фонді: на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у відділенні ПФУ і підірвав боєприпас

У Марганці на Дніпропетровщині підірвали гранату в приміщенні місцевого управління Пенсійного фонду. Як повідомляють в поліції, боєприпас здетонував у руках невідомого чоловіка, який внаслідок цього отримав тілесні ушкодження.

На місці вибуху

Інші громадяни не постраждали.

Відомо, що увійшовши до будівлі управління з гранатою в руках, зловмисник захопив заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

▫️На місце події негайно прибули працівники поліції. В ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Надання медичної допомоги зловмиснику

Зараз на місці події тривають слідчі дії. За вказаним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 («Захоплення заручників») та ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському суді в результаті кількох вибухів у приміщенні Шевченківського районного суда Києва загинув колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк. Того дня в суді мали розглядати справу про загибель нацгвардійців 31 серпня 2015 року, коли у Раді голосували за законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади». Проте нині адвокат загиблого стверджує, що його навмисне ліквідували.

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