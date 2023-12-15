«Маріупольська Чорнобаївка»: ЗСУ потужно вдарили по місцю базування окупантів у Маріуполі, повідомляють про десятки загиблих (відео)

В окупованому Маріуполі, де нещодавно було гучно, знову пролунали вибухи. Сили оборони України завдали ракетного удару за місцем базування окупантів. Загинуло понад 50 російських загарбників, повідомляє Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

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Так, удару було завдано за місцем розташування окупантів у районі ТРЦ «Порт-Сіті» в окупованому Маріуполі. Загинули 52 окупанти, ще понад 20 поранені. Загарбники втратили близько 10 одиниць техніки.

За інформацією співрозмовника ЗМІ у фсб, зараз у місті шукають людей, які навели українські ракети на військових.

«На місце дислокації, по якому було завдано удару, кілька днів тому заїхали нові бійці, зокрема спецназівці. Частину їх мали відправити на Вугледар, частину — на Авдіївський напрям фронту. Хтось дуже швидко дізнався про прибуття військових та навів на них ракети», — сказало джерело у спецслужбі окупантів.

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Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, це вже другий вибух в тому місці.

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«Щодо бавовни та наслідків. Така собі Маріупольська Чорнобаєвка. Це друга бавовна майже в одному самому міці. Перша була 07 вересня. Окупанти не навчились. Тому по розполагє та місцю зберігання техники прилетіло ще раз. Місце досі оцеплене, швидки пів-ночі вивозили поранених з Порт-Сіті. Тепер питання, як витягнути технико „тихесенько“. Хороше нагадування окупанту, що ніхто не відмовляється від повернення Маріуполя», — написав він.

За словами Андрющенка, вибхуів було два. Місць влучання також було два і воні різні.

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«Перше відео з мігрантами — це той самий „бетоний завод“. Перше влучання. Друге — територія за Порт -Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання. Саме через це багато плутанини щодо місця та наслідків. А наслідкі гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатіки підчистили щодо наслідків», — повідомив він.

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Радник мера Маріуполя також додав, що «цивільні окупанти, які масово розсілялись в таборі в районі „Порт-Сіті“, після нічного шоу „Бавовна“ масово збирають речі, розривають контракти та їдуть додому».

Як писали «ФАКТИ», в листопаді в Маріуполі підірвали авто колаборанта. Раніше стало відомо, що в окупованому місті невідомі труять отрутою російських військових.

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