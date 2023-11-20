Нічний вибух у Києві: є загиблі

У Дніпровському районі Києва в неділю, 19 листопада, сталася трагедія — в одній з квартир стався вибух, який забрав життя військовослужбовця. Про це повідомила поліція Києва.

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«До поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події негайно прибули правоохоронці та лікарі», — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що внаслідок детонації гранати загинули військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік — брат загиблого. Він дістав поранення і був доправлений до лікарні.

На місці працювали профільні служби — вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.

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Правову кваліфікацію події буде дано після завершення досліджень.

Нагадаємо, раніше вибух гранати пролунав на Дніпропетровщині, в Камʼянському. Медики, які прибули на виклик, зʼясували, що чоловік вирішив помститися колишній дружині і кинув у вікно бойову гранату — 27-річній жінці років відірвало дві ноги.

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