Кейт Міддлтон і принц Вільям проведуть різдвяний ранок окремо: названа причина

У членів королівської сім'ї є свій власний набір різдвяних традицій, включаючи щорічне зважування, але експерти нагадали навіть найзатятішим фанатам королівської сім'ї про конкретний факт, який часто залишають поза увагою: Кейт Міддлтон і принц Вільям проведуть різдвяний ранок окремо. Це пов'язано зі старою традицією, яка передбачає, що дамам потрібно трохи більше часу, щоб зібратися, тому сніданок їм доставлять в номер, в той час як чоловіки королівської сім'ї зберуться разом за багатим вуглеводами і м'ясом ранковим сніданком, включаючи нирки на грилі. Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям представили нове різдвяне сімейне фото у незвичному стилі.

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«На Різдво дами зазвичай обирають легкий сніданок з нарізаних фруктів, половини грейпфрута, тостів і кави, які доставляють до їхніх кімнат. Тацю королеви приносять рівно о 9:00 ранку, — пояснював королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді в інтерв'ю Daily Mail ще в 2017 році. — Тим часом чоловіки королівської сім'ї спускаються до їдальні о 8:30 ранку на ситний сніданок з яйцями, беконом і грибами, кіперами і смаженими на грилі нирками, щоб підготуватися до церковної служби в церкві Святої Марії Магдалини об 11:00. Коли вони повертаються, то одразу ж приступають до передобідніх напоїв».

Ще одна королівська традиція полягає в тому, що сім'я відкриває подарунки напередодні Різдва. Коли всі збираються разом у маєтку Сандрінгем, королівська родина влаштовує вечір дарування подарунків напередодні Різдва. Ця традиція походить з Німеччини і демонструє те, чому надавали перевагу королева Вікторія та принц Альберт. Офіційно це називається «Heiligabend Bescherung», що перекладається як «Святвечір обміну подарунками». Все це відбувається після післяобіднього чаювання. Після подарунків усі перевдягаються у смокінги з чорними краватками та сукні для вечері.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон показала модний образ, який ідеально підійде для святкової ночі. Вона з'явилася на концерті у білому монохромному образі. Всім коментаторам наряд принцеси дуже сподобався: його назвали гідним для зустрічі Різдва та інших новорічних свят.

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