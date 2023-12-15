Смерть акторки: як пов’язане самогубство Еммануель Дебевер зі звинуваченнями на адресу Жерара Депардьє

Як повідомляє газета «Le Parisien», актриса Еммануель Дебевер померла у віці 60 років, найімовірніше, через самогубство. Паризька прокуратура розпочала розслідування, щоб встановити точну причину смерті. Про те, до чого тут Жерар Депардьє, якого 13 жінок звинуватили в сексуальних домаганнях, читайте нижче.

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За даними слідчих органів, 29 листопада чоловік повідомив, що його партнерка пішла з дому і залишила тривожне повідомлення. Одразу після цього поліція розпочала пошуки зниклої Дебевер. Пізніше актрису було знайдено бездиханною. Рятувальники змогли реанімувати жінку на місці, але 7 грудня вона померла в лікарні.

Згідно з первинними повідомленнями газет, прокуратура тепер сама встановила можливий зв'язок з Депардьє. У відповідній заяві відомства говориться: «Той факт, що ця актриса скаржилася на неналежну поведінку Жерара Депардьє, зокрема, через пост у Facebook, згадувався в ЗМІ. З огляду на ці нові обставини, було розпочато розслідування для встановлення причини смерті».

Справою займеться судова поліція, яка розслідуватиме обставини, що призвели до смерті Дебевер.

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Близько чотирьох років тому Еммануель Дебевер звинуватила свого колегу Жерара Депардьє в сексуальному насильстві на зйомках спільного фільму. Під час зйомок «Дантона» на початку 1980-х він «засунув свою велику лапу мені під спідницю в кареті». Але жінка з цим не змирилася й дала відсіч актору.

Ще у 2018 році актриса Шарлотта Арнольд висунула звинувачення проти Депардьє у двох ймовірних зґвалтуваннях. Спочатку Депардьє був виправданий, але у 2022 році французька судова система вирішила, що звинувачення мають бути підтримані і що існують серйозні та послідовні докази зґвалтувань. Актор заперечує звинувачення і пояснює, що Арнольд на все погоджувалася.

За останні кілька років звинувачення на адресу актора почастішали. У середині цього року французькі ЗМІ повідомили, що ще 13 жінок звинуватили актора в сексуальних домаганнях, які, як стверджується, мали місце протягом останніх 20 років. Кажуть, що вони варіювалися від непристойних коментарів до небажаних дотиків.

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На початку грудня акторка Елен Даррас також висунула звинувачення проти Депардьє, який, за її словами, сексуально домагався її у 2007 році під час зйомок фільму «Дискотека». На той час їй було 26 років. Наразі вирішується питання про те, чи слід продовжувати розслідування справи з огляду на термін давності. Про це французькому телеканалу «Franceinfo» підтвердили в прокуратурі Парижа. Адвокати Депардьє поки що не прокоментували останні звинувачення.

Смерть Еммануель Дебевер збіглася в часі з трансляцією документального фільму про Жерара Депардьє, який привернув велику увагу по всій країні. Журнал Complément d'enquête провів дослідження елітного французького кіносередовища. За даними французьких ЗМІ, Депардьє там змальований як чоловік, який має явну одержимість сексом і не цурається нечемних, на межі вульгарних висловлювань, як тільки біля нього з'являються жінки.

Раніше повідомлялося, що померла російська актриса Тетяна Бестаєва, якій Депардьє пропонував руку і серце.

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