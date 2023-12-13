У Франції затримали відомого письменника за звинуваченням у зґвалтуванні

Фредерік Бегбедер був затриманий поліцією в місті По на кілька годин. Письменника викликали близько 9 ранку на допит у зв'язку з попереднім розслідуванням зґвалтування, повідомили видання Franceinfo і France Bleu Béarn Bigorre. Цю інформацію підтвердив прокурор міста По, який наприкінці дня оприлюднив заяву, в якій повідомив, що письменник більше не перебуває під вартою. Нагадаємо, що Джонні Деппа Ембер Герд звинувачувала у домашньому насильстві, зокрема у згвалтуванні. Але Джонні виграв процес і довів свою невинуватість.

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«На даному етапі попереднє слідство має тривати», — сказав він, зокрема, для виконання певних процедур, про які просив адвокат Фредеріка Бегбедера.

Також у цьому прес-релізі прокурор міста По наголошує, що Фредерік Бегбедер вважається невинуватим за презумпцією невинуватості.

Прокурор пояснює, що минулого літа, 23 липня 2023 року, на письменника подала скаргу молода жінка. Згідно з інформацією, зібраною Franceinfo, вона стверджувала, що мала з ним перший сексуальний зв'язок за згодою, а потім другий — без згоди, протягом тієї ж ночі. Фредерік Бігбедер під час інтерв'ю заперечив її твердження. Передбачувані події відбувалися в готельному номері.

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За інформацією France Bleu Béarn Bigorre, заявниця походить з По, а події відбулися минулого літа у відомому закладі в По, віллі «Наварра», акціонером якої Фредерік Бегбедер був з 2011 по 2015 рік.

Раніше того ж дня прокуратура заявила, що справа не пов'язана з наркотиками, без подальших коментарів.

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Через кілька годин після закінчення перебування під вартою відомий письменник зробив саркастичну заяву, в якій подякував співробітникам поліції за прийом у відділку, але висловив жаль, що «куряче каррі було сухим» і що його «машина опинилася на штрафмайданчику», додавши, що «перед цим відділком поліції точно немає парковки».

Нагадаємо, Фредерік Бегбедер — французький письменник та публіцист, крім того, він сценарист, актор і режисер. На його рахунку десятки всесвітньо відомих романів. Найбільш популярні — «99 франків» та «Кохання живе три роки».

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Раніше повідомлялося, що популярний актор Рассел Бренд звинувачується у зґвалтуваннях та інших сексуальних злочинах.

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