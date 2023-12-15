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Тепер — лише з дозволу Прикордонної служби: Кабмін змінив правила перебування громадян у прикордонній смузі

17:21 15 грудня 2023
Держприкордонслужба

В Україні, де нещодавно було викрито кілька схем втечі ухилянтів за кордон, змінилися правила перебування в прикордонній смузі. Відтепер для перебування в прикордонній смузі необхідно мати дозвіл органу Державної прикордонної служби. Про це повідомили у відомстві.

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«Уряд України постановою № 1292 України від 7 грудня вніс зміни до Постанови КМУ від 27 липня 1998 р. № 1147 „Про прикордонний режим“. Окрім перерахованого, Урядом установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок шириною 30−50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з російською федерацією і республікою білорусь — шириною до 2 км, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на кордоні викрили ухилянтів, які хотіли втекти за «липовими» документами.

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