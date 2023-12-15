Кір наступає: у 2023 році кількість випадків захворювання в Європі зросла на 3 000%

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за останній рік кількість випадків захворювання на кір у Європі зросла на 3 000 відсотків. У період з січня по жовтень 2023 року було зареєстровано понад 30 000 випадків інфікування, що значно більше, ніж 941 випадок за весь 2022 рік. Серед них 20 918 випадків госпіталізації та п'ять смертей від кору. У двох з п'яти випадків захворіли діти віком від одного до чотирьох років, повідомляє The Sun. Чиновники закликають вжити термінових" заходів, щоб зупинити потенційно смертельні спалахи кору.

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«Це викликає занепокоєння, — сказав д-р Ганс Анрі П. Клюге, регіональний директор Бюро ВООЗ в Європі. — Зростання кількості випадків захворювання прискорилося в останні місяці, і очікується, що ця тенденція збережеться, якщо не вжити термінових заходів по всьому регіону для запобігання подальшому поширенню».

Сплеск захворюваності пов'язують з відставанням у охопленні вакцинацією у всіх 53 європейських країнах-членах ЄС з 2020 року. Свою роль відіграли також подорожі після Covid та «транскордонна передача».

Лікування або ліків від кору не існує, але безпечні та ефективні щеплення КПК (які захищають від кору, паротиту та краснухи) доступні.

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«Вакцинація — це єдиний спосіб захистити дітей від цієї потенційно небезпечної хвороби, — сказав д-р Клюге. — Необхідно терміново провести вакцинацію, щоб зупинити передачу і запобігти подальшому поширенню. Вкрай важливо, щоб усі країни були готові до швидкого виявлення та своєчасного реагування на спалахи кору, які можуть поставити під загрозу прогрес на шляху до елімінації (знищення інфекційного захворювання в одному регіоні світу, або зниження поширеності інфекційного захворювання серед населення — Авт.) кору».

Експерти кажуть, що для забезпечення імунітету необхідно досягти 95% охоплення вакцинацією.

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Якщо одна людина захворіла на кір, до дев'яти з 10 людей навколо неї також заразяться, якщо вони не будуть захищені, що робить кір одним з найбільш заразних захворювань у світі. Кір може призвести до серйозних ускладнень, таких як пневмонія, менінгіт, судоми та сліпота, якщо він поширюється на інші органи, такі як легені або мозок. Це особливо небезпечно для немовлят і людей з ослабленим імунітетом. Крім того, менінгіт протікає важче під час вагітності та збільшує ризик викидня, народження немовлят мертвими або передчасних пологів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Чернігівській і Рівненській областях прийнято рішення про відсторонення від очного навчання дітей, які не пройшли вакцинацію від кору.

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