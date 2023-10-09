Висипка на тілі: лікар пояснив, які можуть бути причини

Висипання на різних частинах тіла — симптом, який змусить нервувати багатьох. Дійсно, висипка може бути ознакою різних хвороб, як інфекційних, так і незаразних. Як ще перед візитом до фахівця зорієнтуватися у ймовірній причині висипу, розповів сімейний лікар Михайло Цюрак, який раніше пояснював причини безсоння.

«Висип лише на обличчі. Ймовірна причина: акне (прищі), герпес (локалізується біля губ), контактний дерматит (внаслідок неякісної косметики та засобів гігієни), імпетиго (стафіло-, стрептодермії — бактеріальне гнійничкове ураження шкіри біля рота та носа).

Висип лише на волосистій частині голови: якщо він нагадує кірочки чи лусочки, це ймовірно псоріаз чи себорейний дерматит.

Висип по всьому тілу, який поєднується з підвищеною температурою тіла — потребує негайного візиту до лікаря, бо може свідчити про небезпечні інфекції — кір, краснуха, вітряна віспа, скарлатина, менінгококова інфекція.

Висип лише на кистях чи лише на стопах може бути ознакою контактного дерматиту, дисгідротичної екземи, а також при корості. Короста може також локалізуватися і на животі.

Висип по всьому тілу без підвищення температури тіла. Найчастіша причина такого висипу — алергія у формі кропив'янки (пухирі без водяного вмісту) чи у формі дерматиту (плями чи прищики). Втім, і деякі інфекційні хвороби можуть давати висип без температури тіла (вітрянка у дітей-дошкільнят, короста)".

Якщо однобічний висип на будь-якій ділянці тіла супроводжується неприємним печінням та болем у місці висипу, ймовірно, це оперізуючий герпес (лишай). Якщо у вас раптово виник висип — не гайте часу та звертайтеся до лікаря, радить Михайло Цюрак.

Нагадаємо, раніше лікар розповідав про вживання рису і не радив його їсти при схильності до закрепів та при неконтрольованому цукровому діабеті.

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