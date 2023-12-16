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Спорт

Ютубер-мільйонер вирубав боксера-професіонала у першому раунді: відео ефектного нокауту

10:07 16 грудня 2023
Андре Аугуст та Джейк Пол

Знаменитий американський боксер-ютубер Джейк Пол (8 перемог, 5 з них — нокаутом, 1 поразка), який закрутив роман з красунею чемпіонкою світу, відсвяткував черговий успіх на професіональному рингу. У Caribe Royale Orlando в Орландо (США) 26-річний блогер у головному поєдинку боксерського шоу у ліміті важкої ваги (до 90,7 кг) впевнено переміг свого 36-річного співвітчизника, професіонального боксера Андре Аугуста (10 перемог, 5 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

Вже в першому раунді, встигнувши пропустити від суперника правий хук, Пол зрубав суперника потужним аперкотом. Нокаутисько!

«Я налаштувався на цей удар, і мій суперник пішов спати. Це все частина процесу, ще один крок на шляху до титулу чемпіона світу. Просто зараз я зосереджений на тому, щоб стати найкращим у світі та створити одну з найбільших історій у цьому виді спорту», — заявив після перемоги Джейк Пол, статки якого оцінюються приблизно в 50 млн доларів.

Зазначимо, що Пол відсвяткував свій 8-й успіх у дев'яти боях на професіональному рингу. Єдиної поразки блогер зазнав у лютому 2023-го, коли в Саудівській Аравії поступився зведеному брату Тайсона Ф'юрі Томмі Ф'юрі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол переміг на боксерському рингу колишнього чемпіона UFC.

Фото X DAZN Boxing

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