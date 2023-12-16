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Події

«Передали привіт» окупантам: у Маріуполі підірвали авто з російським офіцером

10:48 16 грудня 2023
авто

В окупованому Маріуполі, де вчора ЗСУ потужним ударом знищили понад 50 російських загарбників, партизани підірвали автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За даними Андрющенка, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестерова у Приморському районі. Окупант у лікарні.

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Радник мера пише, що сам підрив стався синхронно з вибухами в місті, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та фсб.

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«Сам підрив стався синхронно з маріупольською бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та фсб до госпіталізації. Тримаємо пальці, аби сволота пішла співати разом з кобзоном, але факт знешкодження окупантів прямою дією — це прям красивіше за бавовну», — йдеться у повідомленні.

«Спротив переказує окремий привіт всім власникам авто з „Z“ на автівці. Наступна машина може бути ваша», — додав радник мера.

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Нагадаємо, днями в окупованому Мелітополі партизани підірвали ще один потяг, який доставляв окупантам боєприпаси з Криму.

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