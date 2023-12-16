В Києві демонтували ще один радянський монумент (фото, відео)

У Києві продовжується демонтаж радянських пам'ятників. У суботу, 16 грудня, на Дарниці демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда «Таращанець».

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Про це повідомляє Telegram-канал «Ей, Київ».

«У Дарницькому районі Києва комунальники прибрали ще один пам’ятник. Цього разу з однойменного парку прибрали монумент „Таращанець“, який свою назву отримав на честь однойменного радянського бронепоїзда», — йдеться у повідомленні.

«Таращанець» — монумент на честь екіпажу червоноармійського бронепоїзда «Таращанець», який в серпні 1919 року майже 6 діб захищав від денікінців Донецький залізничний вузол, бійці не стали здаватись у полон, підірвали бронепоїзд та загинули.

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У столиці продовжується процес декомунізації. Нещодавно з постаменту зняли Пушкіна на Берестейському проспекті. Це відбулося після рішення Кабміну щодо його вилучення з Держреєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

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