Одяг доведеться викинути: які речі не можна прати з кондиціонером

Щоб пральна машина служила довго, а речі після кожного прання мали вигляд як нові, потрібно їх правильно прати, використовуючи сучасні мийні засоби — порошок або гель, а також кондиціонер.

РЕКЛАМА

Як відомо, кондиціонер для білизни пом'якшує жорстку воду, робить чисту білизну ароматною, знімає статичну електрику. Він створює тонкий «захисний шар» на волокнах тканини, завдяки чому речі стають більш м'якими.

Але для деяких речей ефект захисної плівки не підходить. В яких випадках не варто використовувати кондиціонер, пише «Главред».

Для яких типів тканин та речей категорично не можна використовувати кондиціонер.

РЕКЛАМА

Вовна та кашемір. Категорично не можна використовувати кондиціонер для кашеміру і мохеру. Внаслідок дії кондиціонера, вони втрачають текстуру і властивість зберігати тепло, тобто гірше зігрівають. Крім того, кондиціонер погано виполіскується з вовняних тканин, вони стають липкими на дотик.

Натуральний шовк. Шовк можна прати в машинці на делікатному режимі, але без додавання будь-яких кондиціонерів або ополіскувачів. Ці засоби можуть викликати появу розводів на тканині, зіпсувавши її вигляд.

РЕКЛАМА

Махрові рушники. Багато господинь роблять велику помилку, коли під час прання махрових рушників додають кондиціонер. Саме кондиціонер стає головною причиною появи неприємного запаху. Після прання з кондиціонером рушники починають пахнуть не свіжістю, а вогкістю. Річ у тому, що через контакт з кондиціонером тканина втрачає свої всмоктувальні властивості — волога застоюється у волокнах і виділяє неприємний аромат, рушники довго сохнуть.

Спортивний одяг. Практично увесь сучасний одяг для спорту робиться зі спеціальних волого відвідних тканин. Завдяки спеціальним технологіям спортивна форма здатна регулювати температуру тіла, відводити вологу від поверхні шкіри й сприяти її швидкому випару. У випадку прання такої речі з кондиціонером тканина може втратити всі ці властивості. Будь-який технологічний одяг, що не промокає, не можна прати з кондиціонером. Він знижує активність просочення в сотні разів. Та і в додатковій м'якості ні дощовик, ні куртка не потребують.

РЕКЛАМА

Речі з мікрофібри. Мікрофібра — особливий вид текстилю, який добре всмоктує вологу та утримує пил. Ця тканина найчастіше використовується для серветок для домашнього прибирання. Така тканина абсолютно не переносить контакту з кондиціонером.

Купальники, білизна, що коригує, одяг з еластаном. Еластан — це синтетичне волокно, яке виробники додають до тканин натурального і штучного походження, надаючи їм додаткову міцність і розтяжність. У великій кількості еластан є присутнім у білизні, що коригує, і капронових колготках. Використання кондиціонера «забиває» волокна такої тканини, через що вона втрачає свої властивості. Нічого скоректувати така білизна вже не зможе.

Раніше ми писали, як проводити обслуговування пральної машини, щоб вона працювала довше.

182

Читайте нас у Facebook та Instagram