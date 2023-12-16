Окупанти вночі вдарили по Херсону: є постраждалі та руйнування

Вночі російські окупанти знов обстріляли Херсонщину. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через „прильоти“ по Херсону постраждали люди. У 55-річного чоловіка поранення кінцівок. У 51-річного містянина осколкова травма голови», — написав керівник області.

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За його словами, також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень.

У Степанівці уламки впали поблизу медзакладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці. В нього діагностовано вибухову травму та вогнепальноосколкове поранення гомілки. Жоден з пацієнтів лікарні не постраждав.

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На території деяких корпусів виникла пожежа.

«Дар'ївку окупанти атакували „шахедами“. На щастя, без жертв», — додав Прокудін.

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За інформацією ДСНС, ворог випустив по деокупованій території області 483 снаряди з різного виду зброї. Через ворожі влучання зафіксовано 6 пожеж в Херсонському районі.

До самого ранку вогнеборці гасили пожежі, переїжджаючи з однієї адреси до іншої. Вранці всі пожежі вдалось ліквідувати.

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Нагадаємо, ЗСУ звільнили правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ восени минулого року. Окупація Херсона та правобережної частини області тривала вісім місяців. Росіяни продовжують щодня обстрілювати деокуповані території.

Зокрема, 14 грудня окупанти вдарили по центральній частині міста. Загинула людина.

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