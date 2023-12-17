Чемпіон світу Родрігес побив непереможного суперника в бою за два титули (відео)

У ніч на неділю, 17 грудня, на рингу Desert Diamond Arena у Глендейлі (штат Арізона, США) відбувся вечір професіонального боксу, у головному бою якого зійшлися непереможні досі чемпіони світу у найлегшій вазі (до 50,8 кг) — володар поясу WBO американець Джессі Родрігес (19 перемог, 12 з них — нокаутом) та «король» IBF британець Санні Едвардс (тепер 20 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 поразка). Раніше кривдник Василя Ломаченка поклав суперника на ринг і став чемпіоном світу у новій вазі.

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23-річний шульга Родрігес від початку поєдинку домінував над пасивним 27-річним опонентом, його удари були сильнішими і точнішими. У результаті британець, який боксував із лівим оком, що запливло, у 9-му раунді побував у нокдауні, а на 10-у трихвилинку просто не вийшов. Мовляв, годі. Родрігес — об'єднаний чемпіон світу за версіями IBF та WBO у найлегшій вазі.

Статистика CompuBox підтвердила повну перевагу американця. Цілі досягли 62 відсотки силових ударів Родрігеса (180 з 290), тоді як Едвардс зупинився на позначці 32,6 відсотка (75 з 230).

Нагадаємо, що титулом WBA у цій вазі володіє українець Артем Далакян, який наступний бій проведе 23 січня проти претендента з Японії Сеїго Акуї.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найстарішого боксера світу побили у його дебютному бою на профірингу.

Фото X Matchroom Boxing

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