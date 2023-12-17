До ТЦК стосунку не мають: поліція пояснила скандальний інцидент із військовими у Львові (відео)

В поліції відреагували на чергове відео у соцмережах, автори якого стверджували, що співробітники ТЦК та СП силоміць «мобілізують» чоловіка.

РЕКЛАМА

В Нацполіції пояснили, що йдеться не про «силовий набір до війська» — конфлікт має інший характер. Інцидент стався у Львові на вулиці Шпитальній. До патрульних звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що нетверезий мешканець готелю на вулиці Котлярській ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся. Військві вивели агресивного чоловіка з готелю та намагаються вгамувати.

Читайте також: «Я б тебе задушив…»: на Львівщині з погрозами та матюками виписали повістку священикові (відео)

«Конфлікт продовжився надворі. Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам. Патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника, доставили в управління поліції та викликали бригаду „швидкої“ для надання йому допомоги. Також було встановлено особу затриманого — він виявився солдатом однієї із військових частин», — зазначили в поліції та додали, що військовослужбовці, які допомагали правоохоронцям, жодного відношення до ТЦК не мають.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Громадян закликали не розповсюджувати неперевірену інформацію та не перекручувати справжні обставини цієї події.

У коментарях під постом поліції інтернет-користувачі залишили чимало коментарів. Хтось писав про повну недовіру правоохоронцям через подібні дії, адже в мережу викладають багато подібних кадрів, хтось вказував, що люди чомусь вірять різноманітним «блогєрам» та «відосікам у Тік-Ток».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що чергову бурхливу реакцію мережі викликало відео зі Львову, де стався конфлікт між парою та людьми у військовій формі. Він завершився «пакуванням» чоловіка в автомобіль та лайкою з жінкою.

Фото — скріншот

282

Читайте нас у Facebook та Instagram