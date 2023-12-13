«Я б тебе задушив…»: на Львівщині з погрозами та матюками виписали повістку священикові (відео)

На Львівщині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із мобілізаційними процесами .

Так, у мережу виклали відео, на якому знято жорстку розмову людини у військовій формі та священика. За деякими даними, це сталося кілька днів тому у Стрийському районі Львівщини. Військовий зі злістю каже священикові, що якби міг, то задушив би клірика, і згадує, що той зганьбив його загиблого сина.

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Військовий погрожував, що якщо священик не прибуде до ТЦК та СП, він забере його на Яворівський полігон силоміць. А якщо ні, то буде мобілізований його син чи зять.

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Керівник Львівської ОВА Максим Козицький, реагуючи на інцидент, закликав керівництво Львівського обласного ТЦК та СП з'ясувати, чи справді чоловіки у формі на цьому відео є працівниками ТЦК, та дати оцінку їхнім діям. «Зважаючи на все, люди на відео знайомі, і у чоловіка у військовій формі є особиста образа на священика», — зазначив він і додав, що «мобілізаційний процес не може відбуватися зі приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків» .

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Пізніше він уточнив, що чоловік у військовій формі — батько братів Вишиваних, які загинули у нинішній російсько-українській війні з різницею у 10 днів. Молодший, Василь, загинув 4 березня 2022 року у боях в Миколаївській області. Воїнові було 28 років. Він служив у лавах 80-ї бригади. Старший, 34-річний майор Кирило Вишиваний, загинув за десять днів після цього — внаслідок удару крилатих ракет по Яворівському полігону.

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Фото зі сторінки М.Козицького

Фото зі сторінки М.Козицького

«Як батько щиро співчуваю Василю Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам і дружині за виховання таких гідних, сильних, гарних людей, патріотів. Вічна пам'ять Героям. Але наш ворог — росіяни. Вони вбивають українців. Це вони вбили братів Вишиваних. Будь ласка, не шукатимемо ворогів між собою», — сказав Козицький.

Згодом у Львівському обласному ТЦК та СП уточнили, що під час здійснення планового оповіщення для уточнення військо-облікових даних військовозобовʼязаних в процес роботи військослужбовців ТЦК та СП втрутилась цивільна особа у військовій формі, що має особисту неприязнь до священнослужителя.

«Водночас дії військослужбовців ТЦК та СП були правомірними, повістка була виписана заздалегідь. Громадянин (священник), який являється військовозобовʼязаним, ивикликався у ТЦК та СП для уточнення військооблікових даних», — йдеться у повідомленні.

До речі, нещодавно у Чернівецькій єпархії ПЦУ священика Іллю Кузюка, який йшов на вечірню службу, відвезли до ТЦК та СП, а згодом — до військової частини міста Рівного. За деякими даними, його відвезли військкоми із Сокирян, які за 140 кілометрів від Чернівців. А у Чернівецькому обласному ТЦК сказали, що не мають інформації про цей інцидент, однак зазначили, що регулярно мобілізують священиків, бо є потреба у військових капеланах у військових частинах. Згодом чоловіка відпустили, оскільки він не проходил навчання на військовій кафедрі, повідомляє «УНІАН».

Нагадаємо, що на Хмельниччині співробітники ТЦК та СП хотіли силоміць забрати чоловіка з Віньковецької лікарні, який благав людей у формі, щоб ті дали йому можливість до кінця пройти ВЛК через скаргу на здоров'я.

Фото — скріншот

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