37.09 / 37.65 40.38 / 41.13
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Довести дуже складно: юристи радять водіям не поспішати платити штраф за популярне порушення правил дорожнього руху

10:51 17 грудня 2023
Знак стоянка заборонена

Одним з найпоширеніших порушень правил дорожнього руху, за який штрафують водіїв, є перевищення швидкісті. До речі, з наступного року, схоже, не буде 20-кілометрового «люфту», який дозволяв автовласникам уникати штрафів при невеликому перевищенні швидкості. У той же час адвокати назвали порушення, за яке штраф можуть випасати, втім, адмінпокарання часто скасовують через суд. Йдеться про таке порушення, як стоянку у заборонених місцях.

Як стверджує «Дорожній адвокат», це один із штрафів, який має найвищий рівень скасування у судах через достатню складність збирання доказів правоохоронцями.

Читайте також: Про посвідчення водія забудете на півроку: українців попередили про відповідальність за «популярне» порушення ПДР

Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення правил стоянки передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а якщо такі дії створюють перешкоди руху, то штраф складає 1445 гривень. Йдеться про стоянку, яка за тривалістю перевищує 5 хвилин і не пов`язана з висадкою пасажирів чи розвантаженням.

РЕКЛАМА

Для того, аби довести факт порушення, інспектори мають надати доказ, що стоянка була тривалою. Але, зазвичай, ніхто тривалий час не веде таку зйомку, обмежуючись кількома фотографіями та нетривалим відеозаписом. Також необхідно довести, що стоянка не пов’язана із посадкою чи висадкою пасажирів, а також завантаженням чи розвантаженням вантажу.

Раніше автоексперти дали поради водіям, як поводитися у випадку, коли правоохоронці натякають на хабар.

РЕКЛАМА

Фото з мережі

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Миття унітазу

Простий спосіб очистити унітаз, не торкаючись його: лайфхак від Олени Матвєєвої

авто

Доведеться забути про права на пів року: в Україні готують перегляд штрафів для власників авто на газу

Іржа на унітазі

Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

Туз мечей

Левам — Туз мечів, а Стрільцям — Зірка: гороскоп за картами Таро на тиждень з 18 по 24 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту