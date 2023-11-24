Про посвідчення водія забудете на півроку: українців попередили про відповідальність за «популярне» порушення ПДР

В Україні ігнорування несправності автомобіля призводить не лише до штрафів, але й до вилучення водійських прав.

Правила дорожнього руху України чітко визначають різні несправності автомобіля, які роблять його непридатним до експлуатації.

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На жаль, багато водіїв нехтують цими правилами, продовжуючи експлуатувати транспортні засоби з відомими порушеннями. Патрульна служба має повноваження штрафувати за найпоширеніші порушення, а у важких випадках — вилучати водійське посвідчення на строк до шести місяців, нагадує видання.

Одним з таких порушень, що тягне за собою значні штрафи, є водіння з несправними габаритними вогнями.

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Більше того, якщо водій не знає про таку несправність, як непрацюючі габаритні вогні, під час руху, це не є правопорушенням, але потребує негайного вирішення. Будь-які штрафи, накладені поліцією в таких випадках, вважаються незаконними і можуть бути скасовані у встановленому законом порядку.

Зазначимо, якщо несправність габаритних вогнів з'явилася в дорозі і людина про це не знала, ця подія не є адміністративним правопорушенням, а є підставою для усунення цих недоліків на місці. Штраф поліції в таких випадках буде незаконним і підлягає скасуванню в законі порядку.

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В той же час правоохоронці іноді перевищують свої повноваження і «вигадують» штрафи за порушення, які не мають жодного підтвердження у законодавстві.

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