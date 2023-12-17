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Автобус із десятками українців перекинувся на трасі у Словаччині: є постраждалі (фото)

12:01 17 грудня 2023
ДТП у Словаччині

У сусідній Словаччині сталася чергова ДТП за участі українців — перекинувся автобус з 53-ма пасажирами.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола, 17 грудня близько восьмої ранку в районі села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України з 53-ма пасажирами та двома водіями.

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За його словами, постраждалі пасажири були при свідомості з травмами голови та кінцівок. Серед щонайменше семи поранених є й діти.

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Нагадаємо, що нещодавно дві жінки та дитина з України загинули у ДТП за участю пасажирського автобуса у Польщ.

Фото із соцмереж

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