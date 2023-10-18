Українські дрони атакували військовий табір у Курській області: у ворога втрати (відео)

Ранком у середу, 18 жовтня, керівництво російської Курської області повідомляло про черговий «напад українських БПЛА».

Губернатор роман старовойт стверджував, що частина безпілотників літакового типу була збита, а інша — придушена засобами РЕБ. Жертви та руйнування заперечувалися. А російське міноборони звітувало про знищення 28 українських безпілотників у повітряному просторі Білгородської та Курської областей, а також над акваторією Чорного моря.

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Втім, трохи згодом з`явилася й інша інформація.

Як повідомляє «РБК-Україна», в Курській області «бавовна» розквітла у польовому таборі росіян біля села Постоялі двори, поряд з яким знаходиться військовий аеродром «Халіно». В цьому місці розміщувалися до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

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«Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними — зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору», — повідомляють журналісти з посиланням на джерела в українській спецслужбі.

Нагадаємо, що днями українські Сили спецоперацій повідомили про удари по аеродромам рашистів у Бердянську та Луганську. Пізніше стало відомо, що ЗСУ вперше застосували ракети ATACMS.

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Фото — скріншот

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