«Те, що я роблю, вважалося позором»: популярна комікеса вразила зізнанням

Популярна стендап-комікеса Лєра Мандзюк дуже швидко подолала шлях від телевізійного дебюту на «Розсміши коміка» до сольних концертів у головних залах країни. Лєра — єдина стендап-комікеса, яка від початку повномасштабного вторгнення не переходила на українську, бо завжди нею говорила. Комікеса зізнається, що коріння її гумору йдуть від сім’ї.

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«Я рідко приїжджаю до дому і загалом лише до мами, — зізналась Мандзюк у проєкті „Тихій вечір з Оленою Кравець“, який припиняє вихід після гучного скандалу. — З мамою в мене прекрасні взаємини, а з рештою — вже як є. В мене є старша сестра Галя, Галюся, моя любимка. Вона прям радіє, вона продвинута. Але все рівно живе в селі, вийшла заміж у 16 років, домогосподарка, має дітей».

На початку кар’єри комікеси, її мама ображалася на жарти, а тепер за кожен отримує по 100 доларів, адже більшість матеріалу для виступів — це історії з дитинства.

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«В мами є перли і досі, — розказала Мандзюк. — Вона фантастична жінка, просто скринька Пандори з приколами. Коли я лише починала, ще не була відомою і не заробляла цим гроші, а вже розказувала якісь секрети, які не можна виносити з хати. Тоді те, що я роблю, вважалося позором і навіть трішки гріхом та зрадою. А коли я почала заробляти, мама дуже змінила свою думку! В мене навіть є такий прикол — якщо я хочу розказати якийсь секрет, йому є ціна. 100 доларів. Я знаю, що так зможу залагодити якийсь жарт про маму, наприклад. І відколи в мене почалися успішні сольники, субсидія маму вже не цікавить. Мама вже найбагатша пенсіонерка в селі».

Незважаючи на те, що Лєра Мандзюк з Західної України, вона не дотримується народних традицій.

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«Різдво — це Свята вечеря, це про якусь скромність, тишу, — каже комікеса. — А у нас Різдво — це гостина, тобто закуска. Я не люблю ці застілля. Я би так не хотіла. Найсвятковіше свято — це коли мене ніхто не турбує і нікуди не треба йти. Я не знаю, чи це лише закарпатська традиція, але на будь-яке таке родинне свято жінка в кінці має бути страшенно змучена. Вона має готувати доти, поки не впаде. Я не хочу».

«ФАКТИ» писали, що у «Вечірньому Кварталі» знайшли заміну Олені Кравець.

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