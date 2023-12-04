«Не можу в це повірити»: Леся Нікітюк вразила зізнанням

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, в родині якої сталося горе, стала одним із членів журі телепроєкту «Розсміши коміка». Нагадаємо, рівно десять років тому вона сама взяла участь у проєкті та стала його переможницею. Поруч з Лесею відбирати найкращих гумористів будуть Юрій Ткач та Валік Міхієнко.

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Напередодні початку зйомок Леся поділилася спогадами зі своїми шанувальниками у соціальній мережі.

— Не можу в це повірити, але тоді ми просто хотіли показувати свої мініатюри, номери і щоб наш талант хтось помітив, — згадала Леся. — Ми навіть не розраховували на грошовий виграш, ми просто хотіли виступати на сцені, смішити людей.

Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проєкти, а грошовий виграш нам вручатиме майбутній Президент України… я б втратила свідомість ще перед виходом на сцену. Клянусь.

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Десять років тому Леся Нікітюк перемогла у шоу «Розсміши коміка»

Леся побажала, щоб з її легкої руки хтось також розпочав свою кар’єру у шоубізнесі та подякувала захисникам за те, що може працювати в такий час.

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«Ця новина як ковток свіжого повітря, — підтримали допис Лесі шанувальники. - На фоні всіх подій, які зараз відбуваються, цей маленький привід для радості надає нам сил та мотивації рухатися далі».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Потап розізлив шанувальників новим постом з Дубаю.

Фото: instagram

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