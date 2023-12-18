«Шахтар» у далекій Японії не зміг перемогти колишню команду Марадони-молодшого: відеоогляд матчу

У понеділок, 18 грудня, донецький «Шахтар», який програв в останньому матчі в групі Ліги чемпіонів «Порту» (3:5), провів у далекій Японії заключний поєдинок у цьому році.

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На 68-тисячному Національному стадіоні у Токіо підопічні Маріно Пушича зіграли у благодійній зустрічі з командою «Авіспа Фукуока», яка посіла у чемпіонаті Японії 7-е місце.

Благодійний матч

«Авіспа Фукуока» (Японія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:2

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«Шахтар» (перший тайм): Різник, Гочолейшвілі, Матвієнко, Бондар, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сікан.

«Шахтар» (другий тайм): Рудько, Лемкін, Кастільо (В'юнник, 74), Міроші, Козик (Топалов, 74), Назарина, Криськів, Егіналду, Швед, Кащук, Келсі.

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Голи: Мія (34), Канаморі (37) — Сікан (8), Швед (53).

Зустріч гірників на головній спортивній арені Країни сонця, що сходить, проти клубу, у складі якого свого часу виблискував молодший брат легендарного Дієго Марадони — Уго Марадона, зібрала на трибунах понад 30 тисяч уболівальників.

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Чемпіони України швидко повели в рахунку завдяки точному удару найкращого бомбардира донеччан у Лізі чемпіонів Сікана, але через пів години гри японці за кілька хвилин двічі вразили ворота Різника.

У перерві тренерський штаб «Шахтаря» повністю змінив склад, і на 53-й хвилині Швед зрівняв рахунок у матчі — 2:2.

За прогнозами організаторів, благодійний поєдинок, що транслювався у 20 країнах світу, збере приблизно 2 млн доларів, які підуть на допомогу українцям.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв у благодійному поєдинку в Лондоні «Тоттенхему».

Фото ФК Шахтар

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