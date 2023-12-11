Російські війська посилили тиск на українські підрозділи, і можна очікувати подальшої активізації бойових дій. Про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR. Однак, за його словами, оборона України залишається непохитною. Раніше повідомлялося, що за інформацією The Washington post, путін готується до тривалої війни.

РЕКЛАМА

«Ситуація в Україні стає все більш напруженою. Загальна інтенсивність бойових дій знову зросла приблизно на чверть порівняно з попереднім тижнем. росія намагається повернути ініціативу на всіх фронтах, але, незважаючи на це, суттєвих змін на лінії фронту не відбулося», — сказав Ківісельг на щотижневому брифінгу в Міністерстві оборони.

Полковник зазначив, що основний фокус російського наступу, як і раніше, зосереджений на районі Авдіївки, де відбуваються найбільш інтенсивні бої. росія змінила тактику наступу, перейшовши від прямих піхотних атак до дальнього вогневого ураження, що суттєво ускладнило перегрупування українських підрозділів, створення та укріплення оборонних позицій.

«Збільшення використання неприцільного вогню спостерігається і на інших лініях фронту. росія також чинить тиск на Бахмутській та Мар'їнській лініях. На північній стороні Бахмута та на південній стороні Мар'їнки рф також досягла незначного прогресу» — сказав він.

РЕКЛАМА

Начальник Головного управління розвідки також зазначив, що росія розпочала перегрупування своїх збройних сил, що може означати ще більш інтенсивні наступальні дії в Україні у найближчі тижні. Говорячи про ситуацію з українськими військами, полковник Ківісельг зазначив, що українська оборона все ще стоїть.

Антс Ківісельг також прокоментував указ президента росії про збільшення чисельності збройних сил росії до 2,2 мільйона осіб, з яких 1,3 мільйона — військовослужбовці. За його словами, для цього може бути дві причини.

РЕКЛАМА

«Згідно з офіційними заявами рф, збільшення збройних сил буде здійснюватися в першу чергу за рахунок контрактників, а це означає, що прямого призову на строкову службу більше не буде. Однак Інститут військових досліджень висловив думку, що мова йде скоріше про нинішню чисельність збройних сил рф, і цей указ є просто спробою привести ситуацію у відповідність до реальності, — сказав він. — Водночас, ми не можемо виключати можливості того, що російські збройні сили все ж таки будуть збільшувати свою чисельність у найближчі роки. Адже говорилося і про те, що в нашому регіоні будуть відновлені Московський і Ленінградський військові округи, що, цілком ймовірно, призведе до збільшення чисельності особового складу російських збройних сил в цілому, а також поблизу наших кордонів. Але важливіше те, що, згідно з російським державним бюджетом, про який повідомлялося минулого тижня, а тепер ще й про збільшення чисельності особового складу, більше грошей буде спрямовано в оборонний бюджет. Можливо, це продовжує демонструвати агресивні амбіції російської федерації щодо продовження війни в Україні, а також більшу конфронтацію із Заходом як таким».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексглава українського Генштабу Віктор Муженко розповів, що потрібно для перемоги над росією.

РЕКЛАМА

346

Читайте нас у Facebook та Instagram