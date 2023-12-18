Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій: пари команд

У понеділок, 18 грудня, після жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 фіналу Ліги Європи у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньоні було визначено пари 1/16 фіналу ще одного єврокубка — Ліги конференцій, з якої, на жаль, вилетіла луганська «Зоря» (останньою з українських команд).

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На цій стадії володарі других місць за підсумками групового турніру Ліги конференцій зустрінуться з командами, які стали третіми у групах Ліги Європи.

Жереб визначив, що пари 1/16 фіналу Ліги конференцій сформували:

«Штурм» (Австрія) — «Слован» (Словаччина)

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«Аякс» (Нідерланди) — «Буде-Глімт» (Норвегія)

«Бетіс» (Іспанія) — «Динамо» (Хорватія)

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«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — «Гент» (Бельгія)

«Мольде» (Норвегія) — «Легія» (Польща)

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«Олімпіакос» (Греція) — «Ференцварош» (Угорщина)

«Серветт» (Швейцарія) — «Лудогорець» (Болгарія)

«Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — «Айнтрахт» (Німеччина)

Додамо, що безпосередньо до 1/8 фіналу Ліги конференцій пробилися англійська «Астон Вілла», бельгійський «Брюгге», чеська «Вікторія», ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва, французький «Лілль», грецький ПАОК, турецький «Фенербахче» та італійська «Фіорентина». Команди-переможниці 1/16 фіналу отримають від УЄФА 600 тисяч євро призових.

До речі, фінал Ліги конференцій цього сезону прийме 29 травня «АЕК Арена» у столиці Греції Афінах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Лігу конференцій виграв колишній клуб Андрія Ярмоленка.

Фото uefa.com

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