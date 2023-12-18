«Шахтар» дізнався суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи: підсумки жеребкування

У понеділок, 18 грудня, слідом за жеребкуванням 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні визначили пари 1/16 фіналу Ліги Європи.

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За підсумками жеребкування вісім володарів других місць у групах Ліги Європи та вісім клубів, що посіли треті позиції у квартетах Ліги чемпіонів (серед яких і донецький «Шахтар»), сформували вісім дуетів.

Підопічні Марино Пушича, як «несіяні» під час жеребкування, отримали у суперники колишній клуб Руслана Малиновського французький «Марсель». Перший матч, запланований на 15 лютого, стане номінально домашнім для гірників, поєдинок у відповідь (22 лютого) — гостьовим.

Також у стикових матчах зіграють:

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«Бенфіка» (Португалія) — «Тулуза» (Франція)

«Брага» (Португалія) — «Карабах» (Азербайджан)

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«Галатасарай» (Туреччина) — «Спарта» (Чехія)

«Ланс» (Франція) — «Фрайбург» (Німеччина)

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«Мілан» (Італія) — «Ренн» (Франція)

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Рома» (Італія)

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Спортинг» (Португалія)

Додамо, що переможці стикових матчів приєднаються в 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи — «Аталанті» (Італія), «Байєру» (Німеччина), «Брайтону» (Англія), «Вест Хем» (Англія), «Вільярреалу» (Іспанія), «Ліверпулю» (Англія), «Рейнджерс» (Шотландія) та «Славії» (Чехія), а ті, що програли, вилетять з єврокубків. На кону в 1/16 фіналу — 1,83 млн євро призових від УЄФА.

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги Європи цього сезону прийме 22 травня «Авіва Арена» у столиці Ірландії Дубліні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Лігу Європи виграла іспанська «Севілья».

Фото uefa.com

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