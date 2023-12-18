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Зрадниця Байрак цинічно назвала себе «найбільшою патріоткою України»

18:27 18 грудня 2023
Оксана Байрак

Зрадниця Оксана Байрак, яка втікла до росії та знімає там фільм для пропагандистського телеканалу, здивувала неочікуваними заявами. Під час прямого ефіру в інстаграмі вона відповідала на запитання й закиди фолловерів, зокрема й про те, що насправді не потрібна в Україні. Режисерка заявила, що мріє повернутися до Одеси, бо впевнена, що там на неї чекають і люблять. Вона впевнена, що і в Києві її тепло зустрінуть.

Вона запевнила, що Україна — це її країна, а «всім, хто відкриває на неї рота» побажала «кохати свою рідну неньку, так, як вона її любить».
«Я не лише з України. Я українка! При чому, я вважаю, що найбільша патріотка!», — впевнено заявила Байрак.
Для більшої впевненості вона навіть заспівала в ефірі «Червону руту».

Нагадаємо, на початку російського вторгнення Байрак оскандалилася заявами, що «не все так однозначно». Певний час вона перебувала в Одесі, а згодом поїхала до росії.

Акторка Катерина Кузнецова раніше назвала Байрак нездоровою людиною.

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