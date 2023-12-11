Гол Довбика та асист Циганкова: «Жирона» сенсаційно розбила «Барселону» на її полі (відео)

Головна сенсація поточного чемпіонату Іспанії з футболу «Жирона» з футболістами збірної України Артемом Довбиком та Віктором Циганковим в основному складі створила чергову сенсацію. У поєдинку 16-го туру підопічні Мічела вперше в історії перемогли імениту «Барселону», чотири рази вразивши ворота команди Хаві на її полі, — 4:2 (Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері Фернандес, 80, Стуані, 90+5 — Левандовські, 19, Гюндоган, 90+2).

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Гольовий почин у яскравому каталонському дербі було покладено на 12-й хвилині, коли Циганков втік з м'ячем з центру поля і прострілив уздовж штрафного майданчика, де Довбик майстерно вгатив м'яч у ворота. На гол у відповідь Левандовські гості ще до перерви відповіли точним ударом Гутьєрреса, а незадовго до фінального свистка Валері Фернандес довів перевагу «Жирони» до двох м'ячів. Вже у компенсований час Ґюндоган подарував «Барсі» крихітний шанс на порятунок, але на останніх секундах зустрічі Стуані остаточно добив гранда.

До речі, «Барселона» пропустила 4 голи в одному матчі вперше з 5 квітня 2023-го, коли була розгромлена «Реалом» у півфіналі Кубка Іспанії.

«Дуже щасливий, тому що ми обіграли відмінну «Барсу», — заявив після матчу головний тренер «Жирони» Мічел Санчес. — Лідерство, 100 матчів у першому дивізіоні. Я вперше переміг «Барсу», «Жирона» вперше обіграла «Барсу».

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Чемпіонство? Ми йдемо від матчу до матчу. Я думаю, що ми вже гарантували собі математичні шанси зберегти прописку в Ла Лізі. Це була наша ціль.

Ми домінували у всіх іграх, окрім матчу проти «Реала». Я сказав моїм футболістам, щоб вони чекали на гру, в якій вони домінуватимуть. Я гадаю, що команда це зрозуміла. Нині ми лідери, але це дуже важко. Ми маємо боротися, щоб бути в єврокубках наступного сезону".

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Зазначимо, що вболівальники «Жирони» у захваті не лише від результатів команди, а й від гри українського дуету, який уже відзначився у сезоні 12 голами та 9 результативними передачами. Довбик (грав проти «Барси» до 73-ї хвилини) записав до свого активу 9 м'ячів та 6 асистів, а Циганков (був замінений на 78-й хвилині) може похвалитися 3 точними ударами й 3 гольовими пасами.

Як би там не було, 13-та у сезоні перемога дозволила «Жироні» повернутися на перше місце у чемпіонаті Іспанії.

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Становище лідерів: «Жирона» — 41 очко (16 матчів); 2. «Реал» — 39 (16); 3. «Атлетико» — 34 (15); 4. «Барселона» — 34 (16); 5. «Реал Сосьєдад» — 29 (16).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Жирони» та збірної України Артем Довбик показав доньку, котра підросла.

Фото ФК «Жирона»

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