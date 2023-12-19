«Це явно не сюрприз, якому я радий»: в Олафа Шольца коронавірус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно пообіцяв подальшу військову допомогу Україні, заразився коронавірусом. Як повідомив політик на платформі X (раніше твіттер), його тести на COVID-19 показали позитивний результат.

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«Це явно не сюрприз, якому я радий», — продовжив Шольц.

Він розраховує на легкий перебіг хвороби з невеликою кількістю симптомів і наразі працює за робочим столом.

Шольц вже мав позитивний результат тесту на коронавірус у вересні 2022 року. Тоді він провів період ізоляції в канцелярії.

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«Невеличка квартира там дуже зручна, звідти я можу добре виконувати свою роботу», — сказав тоді Шольц, який зазвичай живе в Потсдамі, в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

З публікації в Х не було зрозуміло, де наразі перебуває канцлер.

Останнім часом у Німеччині хворіє дедалі більше людей. Згідно з даними Інституту Роберта Коха (RKI), захворюваність на «корону», застуду та грип наразі зростає.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента росії путіна зробити перший крок до можливого мирного врегулювання війни.

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