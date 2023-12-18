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У Києві закриють на ремонт ще дві станції метро: в чому причина

15:36 18 грудня 2023
метро

У Києві на ремонт закриють ще дві станції метро на «синій» гілці. Роботи розпочнуться ще на одній ділянці Оболонсько-Теремківської лінії столичної підземки.

Про це повідомив заступник начальника КП «Київський метрополітен» Дмитро Пінчук, пише видання «Телеграф».

«У зв'язку з фізичним зносом та необхідністю поліпшення експлуатаційних характеристик, вимагає проведення планового капітального ремонту ділянка тунелів по I-му головному шляху «Почайна» та «Тараса Шевченка», — сказав він.

За його словами, підприємство здійснює закупівлю проєктних робіт. За ділянкою ведеться постійний періодичний нагляд.

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«Безпека руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів забезпечені», — резюмував топ-менеджер.

Пінчук розповів, що фахівці КП проводять спостереження та нагляд за технічним станом об'єктів метрополітену, відповідно до чинної нормативної документації.

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Зазначимо, що раніше начальник столичної підземки Віктор Брагінський повідомляв, що є проблеми на відрізку між станціями «Тараса Шевченка» (Подільський район) та «Почайна» (Оболонський район). Цей тунель будували ще у 1980-х роках, і він був експериментальним, тому на цій ділянці є певні особливості. Брагинський пояснював, що цю ділянку метрополітену планували закрити влітку 2024 року для проведення капремонту.

Нагадаємо, через підтоплення тунелю закрили рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» — «Деміївська». Столична прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення тунелів метро у Києві.

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Крім того, над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони. Будівлі деформувалися від зсуву ґрунту. На пішохідній частині вулиці пошкодилося асфальтне покриття.

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