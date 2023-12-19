Сьогодні відбудуться збори київської обласної організації політичної партії «Слуга народу», де буде розглянуто рішення про відкликання депутатів Дениса Дьоміна, Станіслава Семергея, Володимира Тимофійчука, Марії Кисельової, Дениса Січевого. Однопартійці звинувачують їх у махінаціях з розподіленням гуманітарної допомоги та в корупції. Процедура імперативного мандату буде застосована вперше, пишуть «Українські новини».

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«У ЗМІ ширяться публікації щодо тісної співпраці Дьоміна, Січевого, Семергея, Кисельової, Тимофійчука з підсанкційним та скандально відомим нардепом Олександром Дубінським, що підтверджується спільними фото та аудіозаписами. СБУ та ДБР оголосили Дубінському підозру в державній зраді та участі у злочинній організації. Слідством встановлено, що особи, причетні до цієї організації, діяли за вказівкою російських спецслужб. Взаємодія зазначених депутатів з Дубінським негативно позначається на репутації партії «Слуга народу», — йдеться у повідомленні.

Ці депутати створили опозицію всередині фракції та заважають ухваленню рішень в інтересах громадян, вважають у партії.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, наведені вище депутати без відома обласної організації «Слуги народу» 16 грудня провели засідання фракції, де затвердили нове положення про фракцію, фактично вони намагалися узурпувати владу в інтересах Дубінського.

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«Семергей перебував на посаді офіційного помічника-консультанта Дубінського навіть після взяття останнього під варту та висунення йому підозри в державній зраді. Семергей регулярно підтримує Дубінського у соцмережах, виїжджав за родиною за кордон під час війни, пропустивши в цей час три засідання облради. Також Семергей залучений до „волонтерського“ проєкту „Медіаоборона“ Дубінського. Гуманітарна допомога громадської організації „Медіаоборона“ до недавнього часу зберігалась в Дубінського О. А. та не передавалась ані військовим, ані цивільним», — пояснюють причини позбавлення мандату в партії.

Депутат Володимир Тимофійчук працює директором комунального підприємства «База спеціального медичного постачання», яке, згідно з розслідуванням журналістів, закуповувало медичне обладнання значно дорожче за ринкову ціну: наприклад, томограф для Київського обласного онкологічного диспансеру купили за 44,5 млн грн, хоча той же постачальник продавав це ж обладнання за 23,89 млн грн. В цьому ж журналістському розслідуванні фігурувала Марія Кисельова як в. о. генерального директора Київського обласного центру реабілітаційної медицини. Перед обранням депутатом Кисельова працювала редактором на телеканалі «1+1» та помічницею Дубінського.

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«Тимофійчук разом із Семергеєм, Кисельовою, Січевим та підсанкційним народним депутатом Дубінським незаконно „передали“ карету швидкої допомоги від ГО „Медіаоборона“. Хоча фактично дана карета швидкої допомоги була передана облрадою головному військовому госпіталю», — наводять ще один приклад махінацій з гуманітарною допомогою в партії.

Нагадаємо, що 14 листопада народного депутата Олександра Дубінського заарештували за підозрою у державній зраді. За даними СБУ, депутат дискредитував Україну у світі, за що отримував гроші з росії. Разом з Дубінським (псевдонім «Буратіно») до злочинної організації входив екснардеп Андрій Деркач (оголошений у розшук у вересні 2022 року) та експрокурор Костянтин Кулик (позивний «Птичка»), звільнений з органів прокуратури у 2019 році.

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