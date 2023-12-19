Білий дім б’є на сполох через Україну: грошей вистачить лише на один пакет допомоги

Речник Ради національної безпеки (РНБ) США Джон Кірбі заявив, що у них залишилося достатньо грошей лише на один пакет озброєнь для України. За його словами, цей пакет буде оголошений до кінця року. Однак, якщо Конгрес не ухвалить нову допомогу Україні, адміністрація не матиме більше коштів для поповнення арсеналу.

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Кірбі мав на увазі лист, який фінансовий аудитор Пентагону Джеймс МакКорд направив до Конгресу з приводу запланованого розподілу останнього мільярда доларів з наявних коштів на поповнення запасів озброєнь у зв'язку з наданням допомоги Україні, зазначає PAP.

У листі МакКорд написав, що у зв'язку з необхідністю підтримувати військову готовність США, відомство очікує, що без ухвалення Конгресом додаткових асигнувань буде можливий лише один додатковий пакет. Речник РНБ підтвердив ці слова на пресконференції. Новий пакет озброєнь буде оголошено до кінця року.

«У нас залишилося достатньо (коштів) на один хороший пакет допомоги. Однак я не можу зараз сказати, що саме буде в ньому та якою буде загальна сума. Але ми вважаємо, що у нас залишився лише один», — сказав Кірбі.

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Він ще раз закликав Конгрес до дій. Він заявив про відкритість до компромісу щодо імміграційної реформи, яка є умовою, поставленою республіканцями для згоди на додаткове фінансування. У Сенаті США тривають переговори щодо виходу з глухого кута навколо законопроєкту про додаткові асигнування для України. Білий дім запросив 61 мільярд доларів, яких, як очікується, вистачить на весь фінансовий рік до кінця вересня. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер оголосив, що «голосування по пакету відбудеться пізніше цього тижня». Однак учасники переговорів з обох сторін дали зрозуміти на вихідних, що, попри досягнутий прогрес, питання є настільки складним, що не вдасться завершити роботу над пакетом до Різдва.

За даними Пентагону, адміністрація все ще має повноваження передати Україні озброєння на суму понад 4 мільярди доларів. Однак вона більше не матиме грошей на поповнення свого арсеналу.

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Недостатня кількість артилерійських снарядів, наданих західними союзниками, є причиною того, що Збройні Сили України змушені обмежувати деякі військові операції, заявив генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання «Таврія».

«Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими боєприпасами, це стосується калібру 122 мм, 152 мм. Ці проблеми існують сьогодні по всій лінії фронту. Тієї кількості, яку ми маємо на сьогодні, недостатньо, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переглядаємо завдання, які ставимо перед собою, та скорочуємо їх», — сказав Тарнавський в інтерв'ю Reuters.

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Раніше Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд євро після рішення про початок переговорів з нею щодо вступу до ЄС.

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