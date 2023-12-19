Принцеса Олександра Люксембурзька чекає на первістка

Люксембурзький двір оголосив, що принцеса Олександра та її чоловік Ніколя Багорі очікують на первістка навесні 2024 року.

«Великий герцог, велика герцогиня, а також члени обох сімей об'єднані великим щастям», — оголосили у королівському обліковому записі в інстаграмі.

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Дитина стане восьмим онуком великого герцога Анрі та великої герцогині Марії-Терези Местре.

Принцеса Олександра — їхня єдина дочка. Вона народилася в лютому 1991 року, має ступінь бакалавра філософії, а також ступінь магістра міжрелігійних досліджень Ірландської школи екуменізму при Трініті-коледжі. Вона вийшла заміж за француза Ніколя у квітні 2023 року в Люксембурзі. Релігійна церемонія відбулася через тиждень у Борм-ле-Мімоза, Франція.

Як повідомляє The Court Jeweller, принцеса Олександра завершила свій весільний образ фамільною тіарою Chaumet Choker Tiara — унікальною прикрасою, яку можна носити як намисто або як головний убір. Придворний ювелір повідомляє, що королівська сім'я Люксембургу придбала діамантову тіару з перехресними деталями і знімними перлинами на аукціоні два покоління тому, і прикраса перейшла від бабусі принцеси Олександри великої герцогині Жозефіни-Шарлотти до її матері, великої герцогині Марії-Терезії.

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Принц Чарльз, 3 роки, і принц Франсуа, 8 місяців, є другим і третім у порядку престолонаслідування (вони два сини Спадкоємного Великого Герцога Гійома і принцеси Стефані). Принц Габріель, 17 років, і принц Ной, 16 років, є двома синами принца Луї і його колишньої дружини Тессі Антоні, в той час як принцеса Амалія, 9 років, і принц Ліам, 7 років, є дітьми принца Фелікса та його дружини, принцеси Клер. Принц Фелікс і принцеса Клер очікують поповнення у своїй родині з дня на день. У середині липня вони оголосили, що чекають на третю дитину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принцеса Норвезька вийшла заміж за шамана.

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