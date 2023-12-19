Стало відомо, хто буде знімати Нацвідбір на «Євробачення-2024»

«Суспільне мовлення», яке організовує та транслює пісенний конкурс «Євробачення» в Україні, повідомило результати конкурсу щодо вибору підрядника для зйомок фінального концерту Нацвідбору у 2024 році. Нагадаємо, він відбудеться у лютому і в ньому приймуть участь десять артистів.

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Командою, яка займатиметься створенням цьогорічного фіналу Національного відбору на «Євробачення», буде підрозділ 1+1, який має досвід створення масштабних шоу та програм. За час великої війни ним було реалізовано низку благодійних телемарафонів та проведена спільна робота над відкриттям гранд-фіналу «Євробачення» у Ліверпулі. Саме цей підрозділ знімав європейський сезон «Голосу країни» та зараз працює над великим різдвяним концертом.

«Для команди це — новий виклик і можливість проявити українських артистів, які змагатимуться за право представляти Україну на „Євробаченні“, ще потужніше, — сказав керівник підрозділу Володимир Завадюк. — Фіналісти конкурсу дуже різні і талановиті, тож буде неймовірно цікаво попрацювати з ними».

Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлять Україну на «Євробаченні-2024», визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці через онлайн-голосування. Щодо трансляції Нацвідбору, то 2023-го її організація обійшлась 10 млн гривень, а у 2022-му — 16,5 млн гривень.

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Нагадаємо, 68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.

Транслюватиме Національний відбір та всі етапи Євробачення-2024 «Суспільне мовлення».

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Відомо, що українці зможуть обрати «додаткового» фіналіста Нацвідбору у «Дії».

«ФАКТИ» давали супер-рецепт різдвяного блюда.

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