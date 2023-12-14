Найсмачніше м’ясо з чорносливом та курагою на Різдво та Новий рік: «супер-рецепт» від красуні-блогерки Аліни

До Нового року залишається трохи більше 2 тижнів, а це означає, шо господиням вже треба складати список святкових страв. Тим більше, що цього року 25 грудня будемо зустрічати ще й Різдво Христове.

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Отож варто продумати, які з салатів та гарячих страв приготувати на Різдво, а які — на новорічний стіл.

Українська фудблогерка Аліна Foodee рекомендує обрати безпрограшний варіант (звичайно, для тих, хто не постує) і приготувати неймовірно запечене м'ясо з курагою, чорносливом і спеціями.

Отже, візьміть пристойний (на 1−1,2 кг) шматок свинячого ошийка і трохи підморозьте його у морозильній камері. Так буде легше зробити на м'ясі розрізи для сухофруктів.

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Далі м'ясо слід замаринувати у суміші часника (подрібнених 5 зубчиків), гірчиці у зернах (1 ст. л), меленого коріандру (1 ч. л), перцю (1 ч.л.) та рослинної олії.

У розрізи вставте цілі курагу та чорнослив і обв'яжіть ниткою чи смужами плівки для запікання.

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Далі м'ясо має «відпочити» в холодильнику бодай кілька годин (можна залишити його там на ніч).

Запікається таке м'ясо протягом 60−80 хвилин при температурі 180 градусів.

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Інші «секретні» поради кулінара дивіться на відео.

Зверніть увагу також на рецепт запеченої гуски до різдвяного столу — вона виходить ситною та апетитною.

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