Президент України Володимир Зеленський зазначив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі стосунки і він планує «з ним працювати». Про це він сказав на підсумковій пресконференції 19 грудня, відповідаючи на запитання журналістки, чи існує якийсь конфлікт між ними і чи планує глава держави звільняти Залужного.

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«Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою як главком, разом із Генштабом. Є багато там питань. І також командувач (ОСУВ) „Таврії“, який оперативним командуванням займався… Наступ — це складне питання: щось було, чогось не було, чогось не вистачає… Нам потрібні міцні кроки і результати… кожен день на кожній посаді. Планую працювати, чекаю від них рішень (щодо мобілізації, допомоги на фронті, дуже конкретних речей на полі бою). Стратегія — зрозуміла, хочу бачити деталі. Вважаю, що це — справедливо», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше під час пресконференції президент Зеленський заявив, що Генеральний штаб звернувся до нього з пропозицією мобілізувати ще до 500 тисяч осіб.

Ілюстративне фото

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