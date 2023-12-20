Закон від снаряда не захистить: Роман Світан розповів, як розвернути мобілізацію в Україні

Основна проблема мобілізації — це недовіра до влади на різних рівнях. Разом з тим армії потрібні професіонали. Так вважає полковник запасу, учасник російсько-української війни Роман Світан.



Про це він сказав в етері Апостроф TV.



«Проблема не виникає нізвідки, будь-яка проблема має причини. Влада не стежить за ідеологією як такою. Тобто наша влада поховала ідеологію, забула, що основна мотивація ідеологічна, а її немає. Наприклад, з 1 січня продаватимуть землю, готуються скирдувати та „розривати“ гранти, які заходитимуть на відновлення України, розставляючи людей на ті чи інші позиції. А недовіра до влади не дасть достатньо військовослужбовців. Це найголовніше та основне. А жоден закон, хоч би як він був написаний і ухвалений — від снаряда не захистить», — говорить військовий експерт.

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Перш за все, вважає Роман Світан, потрібно змінювати основи державності, піднімати ідеологічну програму якогось рівня. І, знову ж таки, все залежить від уряду та влади — повірять їм чи ні.

А вже зрозумівши причину проблеми, шукати механізм її вирішення.

«А скільки у Раді фахівців з військової справи? На пальцях порахувати. Я жодного не знаю. А ті прізвища, які миготять, на зразок Безуглої — це ні про що не говорить. Особливо у процесах держбудівництва чи військової справи. Залужний? Так, розуміє, але з погляду військових речей», — пояснює Світан.

Така ж проблема з військкомами — були серйозні спеціалісти у своїй справі, але їх уже зняли.

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«Літнє зняття військкомів — це не про боротьбу з корупцією у військкоматах. Насправді хотіли вирішити питання падіння рейтингу, щоби його підняти. Ну, підняли, а чим це закінчилося? На два дні рейтинг підняли, зупинили мобілізацію та знищили призов. Прибрати обласних військкомів — це все одно, що ви летите літаком, вам щось не сподобалося і ви вирішили пристрелити пілотів. Ну, пристрелили, а що далі? Летіти хто буде? Тут також. „Пристрелили“ військкомів, а хто людей збиратиме. Тут таки професіонали потрібні», — наголошує професійний військовий.

І перше, що треба зробити — поставити професіоналів на обласні ТЦК. Вони відразу відновлять саму систему. Далі треба зняти спецоблік з правоохоронців та дати можливість мобілізувати по 30 відсотків з кожної правоохоронної структури. Тобто розпочати призивати людей підготовлених. Багато хто з них може виконувати бойові завдання хоч завтра. Близько мільйона людей у цих структурах є, з яких півмільйона готових людей. Вони навчалися на це, і за це гроші отримують. Тому треба насамперед у цей бік розвернути військкомів. До того ж є певні норми, скільки можна набирати людей, а скільки можна залишити.

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«Це швидко вирішить проблему. А довгограючу платівку потрібно запускати через рекрутинг», — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше схожі думки щодо проведення мобілізації висловлював і головком Валерій Залужний.

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