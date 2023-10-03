Святослав Вакарчук відвідав захисників на Харківському напрямку та показав жахливі кадри зруйнованого Ізюму

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно заспівав «Червону руту» під Бахмутом, продовжує відвідувати на позиціях наших захисників та підтримувати їх. Цього разу музикант побував на Харківському напрямку. Зокрема, в Ізюмі. Місто було тимчасово окуповане російськими загарбниками, які залишили після себе суцільну руїну. Жахливими кадрами Вакарчук поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Він показав зруйнований міст та розтрощені будинки.

«Міст через Сіверський Донець. Ізюм. Другу добу на сході. Буду потроху розповідати», — написав музикант.

Також співак відвідав воїнів волинської 14 ОМБ імені князя Романа Великого, поспілкувався з хлопцями та дівчатами на позиціях і влаштував для них концерт просто неба.



«Лінія фронту у нас дуже велика, і не всі події потрапляють у новини. Але кожна ділянка фронту надважлива. На Харківщині був. Зустрілись з бійцями волинської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, що захищають наші позиції тут. Дякую вам, хлопці і дівчата», — написав Вакарчук під спільними світлинами.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук розчулив прихильників новою версією свого хіта «Я їду додому».

Артист розповідає, що через війну він рідко бачиться зі своїми дітьми. Проте називає їх найміцнішим оберегом.

Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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