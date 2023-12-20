Організував керівник військкомату: в Запоріжжі викрили «схему», якою скористались сотні ухилянтів

У Запоріжжі керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки організував «бізнес» на ухилянтах — він разом з трьома підлеглими надавав військовозобов’язаним повний «пакет послуг» для звільнення від військової служби.

РЕКЛАМА

Як розповіли у Державному бюро розслідувань, ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби.

Таким чином за період 2022 — 2023 років уникнути мобілізації змогли понад 300 осіб. Орієнтовна ж вартість «послуги» ділків складала 2−3 тисячі доларів США на одну людину.

РЕКЛАМА

Наразі слідство встановлює повне коло залучених до оборудки осіб, кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що в Україні винійшли вже новий спосіб ухилення від загальної мобілізації — дедалі частіше ухилянти просять своїх дружин відмовитися від дітей, щоб отримати одноосібну опіку над неповнолітніми і не піти на фронт. Про декілька випадків зі своєї практики розповіла адвокатка Кристина Очкур.

Фото ДБР

РЕКЛАМА

339

Читайте нас у Facebook та Instagram