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Фактично новозбудований обʼєкт: у Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом (фото)

15:13 20 грудня 2023
Відкриття оновленого об'єкта

У Києві в середу, 20 грудня, відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом — для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами мера, тепер це — фактично новозбудований обʼєкт. Шляхопровід був побудований 1963 року, від того часу його капітально не оновлювали, обʼєкт перебував в аварійному стані.

«Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками. Новий шляхопровід на 1 м вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися від 28 м до 40 м. Довжина шляхопроводу — 36 м замість 33 м», — розповів мер.

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За словами Кличка, покращені параметри збільшать пропускну спроможність шляхопроводу до 45 000 автомобілів на добу.

Також на шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки, посилили монолітні плити полотна.

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«Увесь комплекс робіт, а саме — влаштування верхнього шару асфальту та благоустрій території біля зʼїздів та заїздів завершать наступної весни. Також влаштують велодоріжки та тротуари», — додав Кличко.

Нагадаємо, у вересні під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок. Комунальники відкрили під ним рух 31 жовтня.

Фото t. me/vitaliy_klitschko/

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