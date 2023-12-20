Завдали збитків на 700 тисяч гривень: посадовці Ужгородської міськради отримали підозри

Обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради, які проходили вранці в середу, 20 грудня, стали наслідком викриття схеми розкрадання коштів із місцевого бюджету посадовцями установи у змові з місцевим підприємцем

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Спільними зусиллями вони під час проведення ремонтних робіт завдали збитків державі у 700 тисяч гривень, повідомили в Національній поліції України.

Серед підозрюваних — начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також фізична особа-підприємець.

Як встановили правоохоронці, посадові особи Департаменту Ужгородської міської ради, комунального підприємства та місцевий підприємець налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства.

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Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Як наслідок сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень, що підтверджується експертними висновками.

На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, раніше на Київщині вкрали 9 млн бюджетних грн на купівлі ліків, а колишній начальник «Київводоканалу» хотів заробити на війні з росією аж 65 млн гривень.

Фото прокуратури Закарпатської області

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