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Краще цього взимку не робити: названо список небажаних дій при зимовій експлуатації автомобіля

17:06 20 грудня 2023
Зимове водіння

Використання авто взимку має свої особливості, і «просунуті» водії з ними добре знайомі.

Однак якщо ви ще не досягли такого рівня майстерності, можна звернутися до порад експертів, які розкажуть, яких дій краще уникати. Їх зібрав інтернет-ресурс Автотема.

Залишати увімкненим датчик дощу

Цей пристрій відповідає за те, щоб зчищати з лобового скла краплі води, які з’являються на його поверхні. Проте він ефективний лише при водінні у вологу погоду — коли потрібна висока концентрація на процесі водіння мокрою дорогою та руки бажано тримати на кермі.

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Однак з приходом перших холодів та взимку ситуація змінюється, і датчик краще деактивувати.

Не звертати уваги на колісний дисбаланс

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Виявляється, внести дисбаланс у колеса дуже легко і все, в основному, трапляється без вашої безпосередньої участі. Скажімо, якщо у вас машина тривалий час простояла на одному місці на вулиці, то, напевно, міг пройти сніг, який піднявся на рівень колісних дисків. Далі погода могла змінитись — потеплішало і, наприклад, пішов дощ, а потім знову підморозило. І ось, цей сніг вже залишається налиплим на колісних дисках. У підсумку при русі машини по її кузову проходять і відчуваються вібрації, які можуть віддавати на сидіння крісел і на кермо. Багатьох це відверто лякає, але з цим ніхто нічого не поспішає робити.

Між тим процедура відновлення оптимального балансу на колесах проста до неподобства — слід лише видалити лід і сніг із внутрішньої поверхні дисків, особливо в районі спеціальних технологічних канавок.

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А ще нагадаємо, що нещодавно у додатку «Дія» запрацювала послуга купівлі-продажу авто, тож придбати нову машину стало легше.

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