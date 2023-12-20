Скрипник залишив «Ворсклу» та очолив інший клуб УПЛ

Український фахівець Віктор Скрипник, який очолював «Ворсклу» з червня 2022 року, розірвав контракт з полтавським клубом, повідомляє офіційний сайт «біло-зелених».

РЕКЛАМА

Новим місцем роботи 54-річного фахівця став «Металіст 1925», який уклав з наставником угоду на три роки, інформує сайт харківського клубу. До штабу Скрипника увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими тренер працював у своїх попередніх командах. Колишній наставник «Металіста 1925», який посідає після першої частини сезону в УПЛ 12-е місце, Олег Голодюк продовжить працювати у структурі клубу.

Додамо, що Скрипник виступав за «Дніпро» та запорізький «Металург», після чого переїхав до Німеччини, де став чемпіоном і дворазовим володарем Кубка країни у складі «Вердера». Тренерську кар'єру фахівець також розпочинав у Бремені, у тому числі очолюючи головну команду у 2014--2016 роках, а у 2018-му виграв чемпіонат та Кубок Латвії разом з «Ригою». Перед «Ворсклою» Скрипник успішно працював у «Зорі», з якої здобув «бронзу» УПЛ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Верес» відправив у відставку Сергія Лавриненка і призначив нового головного тренера.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Ворскла»

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook та Instagram