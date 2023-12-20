Українці можуть продовжити тимчасовий захист у Чехії: названо обов’язкову умову

Українці, які після повномасштабного вторгнення рф знайшли притулок в Чехії, можуть продовжити статус тимчасового захисту до 2025 року. Проте для цього вони мають підтвердити місце проживання на бланку із засвідченим підписом власника.

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За повідомленням онлайн-ресурсу, людина має зареєструватися онлайн на продовження тимчасового захисту, а після цього — відвідати відділення місцевого Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. І ось під час цього візиту необхідно надати документ про наявність житла.

Якщо людина надає форму підтвердження про проживання, тоді обов’язковим є офіційно завірений підпис власника або уповноваженої особи. Якщо документ підписував орендар, необхідне підтвердження, що він має право надавати житло (наприклад за договором оренди з власником).

За наявності договору оренди чи суборенди, підписаного обома сторонами, біженцям не доведеться завіряти підпис власника. Але треба буде надати офіційно завірену копію. Втім, при проживанні у державному гуманітарному житлі надавати підтвердження про це не потрібно.

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Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців.

Завірення документу найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах. Наразі послуги автентифікації та легалізації доступні у майже 1000 поштових відділеннях, позначених логотипом Czech POINT. Завірити можна лише документи чеською та словацькою мовами. Якщо ж йдеться про легалізацію, необхідно взяти з собою посвідчення особи.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які стали біженцями в Чехії, можуть втратити тимчасовий захист, якщо отримають дозвіл на проживання на понад 90 днів в іншій державі. Про це попередили в Міністерстві внутрішніх справ Чеської республіки.

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