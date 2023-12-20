Україна перемогла в гостях Польщу та здобула пряму путівку на чемпіонат світу з футзалу: відеоогляд матчу

У середу, 20 грудня, збірна України з футзалу, яка увійшла до четвірки найкращих команд чемпіонату Європи, провела у місті Лодзь із суперниками з Польщі вирішальний матч еліт-раунду кваліфікації у боротьбі за пряме потрапляння до фінального турніру чемпіонату світу.

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Відбір ЧС-2024. Еліт-раунд

Польща — Україна — 3:5

Україна: Савенко, Швед, Жук, Корсун, Шотурма, Сухов, Сірий, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.

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Голи: Каневські (27, 30), Рашковські (37) — Абакшин (7), Шотурма (10), Корсун (12, 20), Семенченко (32).

У вересні в номінально домашній зустрічі з поляками в Угорщині підопічні Олександра Косенка вели у рахунку 2:0, але в результаті примудрилися програти 2:3, і тому їм довелося вирішувати завдання виходу на ЧС-2024 у лігві суперника.

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Цього разу «жовто-сині» у блискучому стилі вже до перерви забезпечили собі солідну перевагу у чотири м'ячі.

У другому таймі Польща пішла ва-банк і навіть відіграла два голи. Але точний удар Семенченка остудив запал господарів майданчика, яким довелося (навіть зі ще одним голом Рашковські) змиритися з поразкою та втратою лідерства у групі. Україна їде на чемпіонат світу!

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Ще в одному матчі в групі серби у гостях обіграли бельгійців — 4:2.

Підсумкове становище команд: 1. Україна — 13 очок; 2. Польща — 12; 3. Сербія — 8; 4. Бельгія — 1.

Зазначимо, що фінальний турнір чемпіонату світу з футзалу відбудеться з 14 вересня по 6 жовтня 2024 року в Узбекистані. Окрім збірної України, від Європи, яка буде представлена на ЧС-2024 сімома збірними, на турнір вже пробилися Іспанія, Казахстан, Франція і чинний чемпіон світу Португалія. Ще два щасливчики визначаться за підсумками стикових матчів між чотирма найкращими командами з тих, що посіли у відбірних групах другі місця (Хорватія, Польща, Фінляндія та Нідерланди).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня футзалістка збірної України загинула на війні з росією.

Фото Асоціації футзалу України

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